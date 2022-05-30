نادي السينما بالأوبرا يعرض «قمر 14» بالمسرح الصغير غدا

في إطار النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر يعرض نادي السينما فيلم قمر 14 وذلك في السابعة مساء غد الثلاثاء الموافق 31 مايو على المسرح الصغير .

ويعقب عرض فيلم قمر 14 ندوة حوارية تستضيف السيناريست محمود زهران والدكتورة علياء عبد الفتاح أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، وتدير الندوة نورا غانم تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وذلك للحديث حول أحداث الفيلم ومناقشتها والاستماع الي أراء الحضور.

تفاصيل فيلم قمر 14

فيلم قمر 14 بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وبيومي فؤاد وشيرين رضا وغادة عادل ومحمد جمعة وأحمد مالك وياسمين رئيس وأسماء أبو اليزيد وخالد أنور ومي الغيطي وأحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.

وتدور قصة فيلم قمر 14 حول أحداث في إحدي ليالي اكتمال القمر وتتناول علاقات عاطفية مهددة بالفشل يحاول أطرافها مواجهة الصعوبات للحفاظ على استمرارها .

فيلم قمر 14 في المهرجانات

يذكر أن فيلم قمر 14 كان قد تم عرضه في عدد كبير من المهرجانت كان من بينهم مهرجان الجونة ومهرجان أسوان لأفلام المرأة وتمكن من حصد جائزة ضمن جوائز المهرجان وهي جائزة نوت لأحسن فيلم مصري معني بقضايا المرأة، وكانت جائزة مقدمة من قبل شركة سينرجي.