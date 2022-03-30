فيلم «قمر 14» مهدد بسحبه من دور العرض بعد تحقيقه 847 جنيها فقط

حقق فيلم «قمر 14» أمس الثلاثاء بدور العرض 847 جنيها فقط، وهو ما يجعله مهددا بالسحب من دور العرض، وذلك استعداداً لطرح أفلام جديدة بموسم عيد الفطر المبارك، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

معلومات عن فيلم «قمر 14»

يشارك في فيلم «قمر 14» عدد من النجوم منهم، خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، مي الغيطي وأحمد مالك، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول 5 حكايات حب منفصلة، في ليلة يعتلي فيها القمر السماء، ويحاول الأبطال خلال هذه الليلة الصمود والنجاح ومواجهة المحظورات التي تواجههم.

الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض

حقق فيلم «الجريمة» ما يقرب من 56 ألف جنيه، وهو من بطولة أحمد عز، وعدد آخر من النجوم، وفق تأكيد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

«حامل اللقب» حقق 50 ألف جنيه، وهو من بطولة الفنان حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان ودرة وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبولبن.

«من أجل زيكو» حقق 49 ألف جنيه، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، كما اشتهر الفيلم بسبب أغنيته «الغزالة رايقة»، التي حققت ملايين المشاهدات منذ طرحها على «يوتيوب».

بينما حقق فيلم «تماسيح النيل» ما يقرب من 9 آلاف جنيه، وفيلم «11-11» حقق 3 آلاف جنيه فقط، وتدور أحداثه حول المحامي «سعيد»، الذي يعاني من ظروف صعبة، ويقدم على الانتحار داخل سيارته، ولكن يضع القدر 3 أشخاص في طريقه لمنعه من الانتحار.

إيرادات فيلم تماسيح النيل

فيلم «تماسيح النيل» حقق 7 آلاف جنيه فقط، وهو من بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ عرضه بدور العرض، ويدور في إطار كوميدي.