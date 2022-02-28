جوائز مهرجان أسوان.. «قمر 14» يحصد «نوت» لأحسن فيلم مصري

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بالدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة جوائز المسابقة ، ويرأس لجنة التحكيم مدير التصوير كمال عبد العزيز، وتضم في عضويتها الفنانة داليا البحيري ، والفنان نيقولا معوّض.

وذهبت جائزة نوت لأحسن فيلم مصري معني بقضايا نسوية، لفيلم «قمر 14»إخراج هادي الباجوري وهي مقدمة من شركة سينرجي، كما فاز بجائزة نوت لأحسن فيلم مصري يمثل إبداع المرأة، فيلم «العودة» إخراج سارة الشاذلى، والجائزة مقدمة من مؤسسة بلان إنترناشونال.

كما ذهبت جائزة جمعية نقاد السينما المصريين، إلي فيلم «روابط مقدسة» إخراج محمد صالح هارون والفيلم إنتاج تشاد، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، وتتكون لجنة التحكيم من الناقد الكبير كمال رمزي رئيسا وتضم في عضويتها الناقدة صفاء الليثي والناقدة ماجدة خير الله.

وأعلنت لجنة تحكيم برنامج «أفلام ذات أثر» بالدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي يختتم فعالياته اليوم جوائز المسابقة.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الروائية عزة كامل، وتضم في عضويتها الفنانة ريم البارودي، والكاتب أحمد محمود، وتقام المسابقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وذهبت جائزة أحسن موضوع لفيلم «حكايتها» إخراج سيد علي من مصر، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "أبواب مكة" إخراج مهند دياب من مصر، كما حصد فيلم "بداية الخيط" إخراج ريم أسامة - مصر، الولايات المتحدة - جائزة أحسن فيلم ذو أثر في المجتمع المدني.

"فرحة" يحصد جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن الفيلم الفائز بجائزة أحسن فيلم يورومتوسطي يتناول قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط، حيث ذهبت الجائزة لفيلم «فرحة» إخراج دارين سلّام ، وهو إنتاج الأردن، السويد، السعودية.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة المخرج المصري مجدي أحمد على، وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة البولندية «أولا سلوى» والكاتبة والناقدة السينمائية ناهد صلاح، ومن تونس تشارك الباحثة والمبرمجة إنصاف أوهيبة، وتضم اللجنة كذلك الكاتب والمخرج المغربي أحمد بولان.

كما ذهبت جائزة ورش مهرجان أسوان للإنتاج إلي فيلمي «أن تكون بهجة» إخراج تغريد العصفوري، و«كف مريم» إخراج روجينا بسالي.

وذهبت جائزة ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لتطوير السيناريو مناصفة بين آية خالد عن سيناريو فيلم «جميلة من غير حاجة»، ونوال محمود عن فيلم «رسول الحب».

صمّاء وشم النسيم والصقيع يحصدون جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن جوائز المسابقة، حيث ذهبت جائزة عطيات الأبنودي لأحسن مخرجة فيلم قصير إلي ماريان فارلاي مخرجة فيلم "الصقيع" من كندا.

وذهبت جائزة ناهد نصر الله، (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) إلي فيلم «شم النسيم»إخراج مارك لاتي، وهو إنتاج مصر، الولايات المتحدة.

وحصد جائزة نبيهة لطفي لأحسن فيلم قصير الفيلم الأسباني "صمّاء" إخراج نوريا مونوز-أورتن وإيفا ليبريتد.

وتضم لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في عضويتها النجمة المصرية شيرى عادل، والكاتبة والمخرجة السعودية هناء العمير، والمبرمجة كارين شايلي.