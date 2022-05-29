محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/ 2022 م، بمدرسة الثانوية الفندقية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، التي تضم 8 لجان امتحانية تستوعب 118 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 4 لجان تجاري متقدم نظام 5 سنوات، تستوعب 60 طالبا وطالبة.

انتظام سير الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وتابع محافظ الشرقية انتظام سير الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام.

تعقيم لجان الامتحان بمختلف الإدارات التعليمية

أكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وانتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان الامتحان بمختلف الإدارات التعليمية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، لافتًا إلى أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب بالتعاون بين هيئة التامين الصحي ومديرية الشؤون الصحية.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أي شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مؤكدًا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

ومن جانبه، أوضح أشرف العربي مدير عام التعليم الفني بالمديرية أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 / 2022 لجميع النوعيات «تجاري – صناعي – زراعي - فندقي»، يبلغ 71 ألفا و962 طالبا وطالبة مقسمين إلى 37 ألفا و528 طالبا وطالبة بالثانوي التجاري والفندقي و28 ألفا و783 طالبا وطالبة بالثانوي الصناعي و5 آلاف و651 طالبا وطالبة بالثانوي الزراعي، وذلك أمام 302 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وأحمد عبد العظيم مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي أول.