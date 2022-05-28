اجتماع موسع بصحة الشرقية لبحث خطة تطوير مستشفى القنايات 

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم السبت، لبحث خطة تطوير مستشفى القنايات المركزي، ضم كلاً من مدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة التخطيط بالمديرية، ومدير مستشفى القنايات المركزي، ومسئول الشركة المنفذة لبعض أعمال التطوير بالمستشفى.

تطوير ورفع كفاءة الأقسام بمستشفى القنايات

تناول الاجتماع مناقشة خطة استكمال تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفى القنايات، والخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال وتشغيل الأقسام، ضمن خطة المديرية لتطوير المستشفيات للسنة المالية الحالية، حيث يجري العمل لتطوير ورفع كفاءة أقسام المستشفى، وتشمل الاستقبال والطوارئ والأشعة والمطبخ والمغسلة، والتعقيم، من خلال ميزانية المديرية، وتطوير أقسام المعامل والعمليات الجراحية، بالتعاون مع المجتمع المدني.

ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، والدراسة الخاصة بتطوير باقي الأقسام الطبية، للبدء في تنفيذها ،وسرعة الانتهاء منها وتشغيلها، مع تحديد أماكن تقديم الخدمة البديلة، لحين الانتهاء من أعمال التطوير لخدمة المرضى.

افتتاح قسم الحضانات الجديد بسعة 30 حضانة

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من افتتاح قسم الحضانات الجديد، الذي يسع لعدد 30 حضانة، بدلاً من 16 حضانة بالقسم القديم، كما أن المستشفى شهد طفرة غير مسبوقة خلال العام الماضي، من حيث تطوير الأقسام الطبية، التي بلغت تكلفتها التقديرية 13.3 مليون جنيه.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التطويرات شملت قسم العناية المركزة للأطفال، بقوة 10 أسرة، بتكلفة 5 ملايين جنيه، وقسم الغسيل الكلوي، بسعة 35 ماكينة، بتكلفة 3 ملايين جنيه، والعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، بتكلفة 2 مليون جنيه، بسعة 13 سريراً، مع تجديد واجهة المستشفى بتكلفة 2 مليون جنيه، ودعم المديرية للمستشفى بمولد كهربائي، بتكلفة 1.3 مليون جنيه، بقدرة 330 كيلووات، ليتحمل الجهد الزائد، بعد أعمال التطوير الجديدة في حال انقطاع الكهرباء، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.