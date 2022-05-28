توريد 582 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

وقال محافظ الشرقية، إن الكميات الموردة اليوم من الأقماح بلغت (6236) ألف طن و(710) كيلو جرامات قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (576596) ألف طن، و(177) كيلو جراما، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (582859) طنا و(877) كيلو جراما من القمح.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألفا و(222) فدانا، ما يكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

تشكيل لجنة للمرور على الصوامع والشون

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها القمح الجديد، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة للتعامل فورا لازلة اية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

تقديم تيسيرات للمزارعين

ناشد محافظ الشرقية المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

حملات لإزالة تعديات البناء في 6 مراكز

في سياق آخر، شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وتطبيق القانون على المخالفين.

واسفرت الجهود عن إزالة تعديات على الأراضي الزراعيو في 6 مراكز، منها مدينة القنايات، حيث ازالت رئاسة الحي بناء مخالف على الأرض الزراعية بعزبة إسماعيل راشد التابعة لمدينة القنايات على مساحة 50 مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.