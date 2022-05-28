قافلة طبية تقدم العلاج لـ1820 مريضاً من أهالي قرية «السيسي» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة لخدمة أهالي قرية «السيسي»، التابعة لمدينة منشأة أبو عمر، شمال المحافظة، حيث قدمت القافلة خدماتها العلاجية وتوقيع الكشف الطبي على نحو 1800 مريض من أبناء القرية.

خدمات طبية متميزة للمواطنين بالأماكن النائية

وأكدت مديرية الصحة أنه تم تنفيذ هذه القافلة الطبية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجرى تنفيذ القافة الطبية في قرية «السيسي» تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصةً في الأماكن النائية.

اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة

وأشارت مديرية الصحة، في بيان لها اليوم، إلى أن القافلة استمرت على مدار يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية: الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1820 مريضاً من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم بطرق مكافحة انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.