رابح صقر يكشف تفاصيل «تصفحيني».. خامس أغنيات ألبومه الجديد

كشف الفنان رابح صقر، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن كلمات أغنيته الجديدة، والمقرر أن يطلقها خلال الفترة المقبلة عبر قناة «روتانا» بموقع «يوتيوب»، وكذلك المنصات الإلكترونية والسمعية.

«تصفحيني» من كلمات الشاعر منصور الشادي

الأغنية الجديدة ستحمل عنوان «تصفحيني»، وهي الخامسة من ألبوم رابح صقر الجديد الذى يحمل اسم «رابح 2022»، والأغنية من كلمات الشاعر الكبير منصور الشادي، وألحان رابح صقر. ويقول مطلعها:

نفس الجروح الـوله نفس الزمن لو هو بعيد

نفس الألم اللي كتب ماضيه يكتب حاضره

حرف كتب عني شقى حرف يقول إني سعيد

حرف حلف إني وفي واللي بقى متناثرة

ونفس العشق يا جارحة كن الزمن نفسع يعيد

تصفحيه وتعرفين حقيقته ومشاعره

كله أمل وعاش لك محتار يا وعد ووعيد

من حيرته مثل الطفل قلم بفيه أظافره

لو ترجعين تدورين ما فينا واحد مستفيد

إلا عذابك والوله ودمع يجرح ناظره.

رابح صقر في القاهرة

يذكر أن رابح صقر متواجد حاليا في القاهرة، حيث حضر خصيصا من أجل مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني رفقة أصدقائه المصريين، وذلك في شقته المطلة على النيل، وهي المباراة التى خسرها الفريق الذي يلعب في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بهدف مقابل لاشيء.

علشان محمد صلاح اتمنى الفوز ل ليفربول pic.twitter.com/BfQ5GFg8n0 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) May 28, 2022

وطرح رابح صقر عدة أغنيات خلال الفترة الماضية، وجميعها باللهجة الخليجية، مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتم إطلاق كل الأغنيات عبر المنصات السمعية.