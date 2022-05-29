مساعد وزير الرياضة: القوى الشبابية إحدى المكونات الأساسية لـ«الحوار الوطني»

أكّد الدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، أن القوى الشبابية هي إحدى المكونات الأساسية لمنتدى الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً.

مساعد وزير الشباب والرياضة: القوى السياسية والشبابية أساس منتدى الحوار الوطني

وأضاف «الورداني»، خلال مشاركته في جلسة دور الشباب في عملية صنع القرار، ضمن منتدى السياسات العامة الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مقر الهيئة العامة للاستثمار منذ قليل، أنَّ الرئيس السيسي دعا للحوار الوطني 3 مرات، الأولى في مارس 2021 حين دعا المثقفين للنقاش حول أسس الجمهورية الجديدة، والثانية في أبريل 2022 حين كان يفتتح مشروعات في توشكى، ثم كلف الرئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية لتنفيذ حوار سياسي حول أولويات الجمهورية الجديدة، مع القوى السياسية والشبابية.

ولفت مساعد وزير الشباب والرياضة، إلى أنَّ الشباب سيكونون عنصرا رئيسيا في الحوار الوطني عبر طرح رؤيتهم حول الأولويات، مشيراً إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعهد بحضور بعض جلسات الحوار الوطني، وتنفيذ التوصيات، مشيدًا بحالة الحوار السياسي المستمر في مصر منذ شهر تقريباً، موضحاً أنَّه حوار محمود، ويضم قضايا عامة تهم الجميع.

وقال مساعد وزير الشباب والرياضة، إنَّ أغلبية مراكز البحوث في مصر تعتمد على الأكاديميين، ويجب الاستفادة من مجموعة خبراء سابقين سبق لهم العمل في هذا المجال، فضلاً عن مشاركة شباب الباحثين، للوصول لأفضل نتيجة ممكنة في هذا المجال.

يوسف الورداني: اهتمام كبير من الدولة بالشباب وآرائهم في المرحلة الراهنة

وأضاف «الورداني»، أنَّ هناك اهتمام كبير بالشباب المصري من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكّداً أنَّ الشباب هم أمل مصر وصناع المستقبل.