الاتصالات: مصر الأولى أفريقيا في سرعة الإنترنت.. والتطوير يمكننا من صد الهجمات

قالت الدكتور غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات، إنّ مؤتمر كلية الإعلام فرصة حقيقية لوضع عدد من الرؤى لمواجهة التحديات ومواكبة مستجدات صناعة الإعلام، مضيفة أنّ الإعلام بفروعه قوة كبيرة مؤثرة في عملية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنّ التطور المستمر في قطاع الإعلام سيسهم في التصدي لأي هجمات تؤثر سلبا على المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الدولي الـ27 لكلية الإعلام بـ جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، وبمشاركة الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

عدد مستخدمي الإنترنت في 2021

وأضافت أنّ مواجهة التحديات أصبحت ضرورة حتمية للإعلام، ومن خلال تدشين حملات للوعي المصري، حيث يوجد إحصائية نشرتها مؤسسة «ديجيتال ماركت» عن معدلات استخدام الإنترنت في مصر، بيّنت أنّ عددهم خلال العام 2021 بلغ نحو 60 مليون فرد، بمتوسط عدد 7 ساعات و36 دقيقة يوميا لكل شخص.

وأوضحت لبيب، أنّ هناك 53 مليون مواطن يستخدمون فيس بوك، بنسب 62 % ذكور، و38% إناث، واستطاعت مصر زيادة سرعة الإنترنت 7 أضعاف، ونجحت في أن تكون الأولى أفريقيا في سرعة الإنترنت، مشيرة إلى أنّ مصر احتلت المركز التاسع في وصول إعلانات فيس بوك لـ47 مليون مستخدم، والمرتبة 15 لوصول الإعلانات لـ40 مليون مستخدم يوتويب.

التحول الرقمي والتنمية المستدامة

وأكدت نائب وزير الاتصالات، أنّ الإعلام الرقمي أصبح واقع أساسي وأمر في غاية الأهمية، مطالبة جميع المؤسسات بمواكبة العمل والتطوير للمهارات والإمكانيات، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، موضحة أنّه في ظل التحول الرقمي، نجحت مصر في ربط قواعد البيانات لعدد من الجهات، حيث وصل عدد قواعد البيانات التي تم ربطها 75 قاعدة بيانات، كما نجحت محافظة بورسعيد في أن تكون أول محافظة رقمية من خلال ربطها بقاعدة بيانات موحدة.

الإعلام ومواجهة التحديات

من جانبه، قال الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إنّ الإعلام له دور كبير جدا الفترة الحالية في مواجهة التحديات القائمة، سواء المتعلقة بالتنمية المستدامة أو التغيرات المناخية، موضحا أنّ الجامعة نجحت الفترة الماضية في أن يكون لها دور فيما يتعلق بالنشر العلمي والأبحاث التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، كما أنّ التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها غير مرتبط بالكليات العلمية فقط، وإنما يشمل الكليات والتخصصات كافة.