بدون خبرة وبراتب 3570 جنيها.. وظائف في شركات الإنترنت بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن توافر فرص عمل للشباب من الجنسين عن طريق جهاز رعاية وتشغيل الشباب بشركة كونكت للتدريب والتأهيل.

الوظائف المطلوبة بشركة كونكت للتدريب والتأهيل للعمل بالإنترنت

وأشارت محافظة الجيزة، عبر المنشور، إلى أن الوظائف المطلوبة بشركة كونكت للتدريب والتأهيل للعمل بالإنترنت بقسم «كوستيومر سرفيس - تكنيكال سبورت».

الشروط والمميزات لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحددت محافظة الجيزة 10 شروط مطلوبة توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف بشركة كونكت للتدريب والتأهيل للعمل بالإنترنت وهي كالتالي..

- طبيعة العمل هي حل مشاكل الإنترنت المنزلي للعملاء.

- 8 ساعات عمل + 45 دقيقة بريك.

- 5 أيام عمل + 2 يوم إجازة.

- 21 يوم إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

- لا يشترط الخبرة السابقة بمجال العمل.

- مكان العمل «مدينة نصر» وإمكانية العمل من المنزل بعد رابع شهر عمل بالشركة.

- تأمينات صحية واجتماعية وترقيات وتدرج وظيفي.

- راتب ثابت بدون تارجت «3570 جنيها».

- خريجون مؤهلات عليا «كليات ومعاهد» 4 سنوات بحد أقصى للسن 32 سنة.

- يتم التدريب والتأهيل للعمل في حالة عدم الخبرة.

عنوان مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين في العمل بالوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بشركة كونكت للتدريب والتأهيل الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بعنوان: «300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني».

أرقام تليفونات لتواصل المتقدمين للعمل بشركة كونكت

وحددت محافظة الجيزة أرقام تليفونات لتواصل المتقدمين الراغبين في العمل بالوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بشركة كونكت للتدريب والتأهيل وهي كالاتي: «35711198 - 35720825».