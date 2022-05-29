استشاري جهاز هضمي: المشويات على الفحم والأطعمة المدخنة مسرطنة

قال الدكتور محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة، إنّ الجهاز الهضمي يلعب دورا مهما في الجسم وهو امتصاص الغذاء وتصنيع الفيتامينات، مشيرًا إلى أنّ القولون جزء من المناعة الذاتية للحفاظ على الجسم.

هناك عدد كبير من الوفيات بسببب قرحة المعدة

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني: «في الماضي، كان هناك عدد كبير من الوفيات بسببب قرحة المعدة»، لافتًا إلى أنّ نجاح مصر في القضاء على فيروس سي «غير مسبوق».

التسمم الغذائي والجفاف لدى الأطفال

وتابع استشاري الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة: «التسمم الغذائي والجفاف وأمراض الإسهال لدى الأطفال كانت آفة تقضي على أعداد كبيرة من البشر، ونجحت مصر والعالم كله في مواجهة هذا الأمر، إذ أنّ محلول الجفاف أنهى المعاناة مع الجفاف».

تناول المشويات والأطعمة على الفحم

وأردف الدكتور محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة، أن تناول المشويات والأطعمة على الفحم والأطعمة المدخنة أمر مسرطن للقولون للمعدة.