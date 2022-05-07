استشاري أمراض الجهاز الهضمي: نسب الشفاء من فيروس «سي» تجاوزت الـ95%

قال الدكتور أيمن أبو العلا، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والحميات، أن الدولة نجحت في التعامل مع فيروس سي، مشيرا إلى أن نسب الشفاء وصلت ما بين 90- 95%.

وأضاف أبو العلا، في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الكبد عضو رئيس في الجهاز الهضمي، ودوره في هضم الطعام، ودوره صناعة البروتينات جديدة يحتاجها الجسم، ومصنع قوي لمضادات القضاء على كل السموم في الدم ومضادات الأكسدة، وأوضح أن الإصابة بالالتهاب الكبدي عبارة عن تعرض أنسجة الكبد لاعتداء خارجي بما يعطل وظائفه.

أنواع التهاب الكبد

أكد أن التسمم الكبدي قد يكون بسبب بعض الأمراض المناعية، لافتا إلى أن الطعام والمياه الملوثة ضمن أسباب الإصابة بالالتهاب الكبدي، الالتهاب الكبدي نوعان من حيث المدة، أحدهما حاد، يحدث في فترة قصيرة وحادة، والتهاب كبدي مزمن، مشيرا إلى أن الالتهاب المزمن لو أهمل يؤدي إلى تليف الكبد.

وأوضح أن الالتهاب الكبدي b وc ينتقل عن طريق الدم بسبب أدوات التجميل ومقصات الأظافر وسرنجات الحقن وأدوات الحلاقة، ولفت أبو العلا، إلى أن فيروس الالتهاب الكبدي a,e,b له تطعيمات أما فيروس سي له أدوية نتائجها مبهرة، موضحا أن الاعتماد على الأنترفيرون في الفترات الأخيرة كان يحقق نجاح نحو 75% وكان مكلفا، بينما في آخر 5 سنوات هناك أنواع علاج أخرى حققت نتائج تصل 90% وأقل تكلفة.

أعراض الالتهاب الكبدي

من أبرز أعراض الالتهاب الكبدي، الحمي والغثيان، وألم في المعدة، وأحيانا وجع في المفاصل، وظهور الصفراء في بياض العين والأنسجة، والتي تسبب لون بول غامق.

وبشأن تشخيص الإصابة بالالتهاب الكبدي، كشف أيمن أبو العلا، أنه يتم معرفته من خلال الطبيب، وعبر تحاليل وظائف الكبد، وتحاليل الفيروسات.