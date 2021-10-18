بدء تشغيل جهاز منظار الموجات الصوتية على الجهاز الهضمي بطب الإسكندرية

بدأت كلية الطب جامعة الإسكندرية، العمل بوحدة جهاز منظار الموجات الصوتية والذي يعد من أحدث طرق الكشف على البنكرياس وأمراض المعدة، ويستقبل المستشفى الرئيسي الجامعي بكلية الطب حالات مرضية كثيرة بقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي، حيث تسعي الجامعة إلى تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، ويأتي الجهاز كمساهمة من المجتمع المدني في دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإسكندرية والمحافظات المجاورة.

منظار الموجات الصوتية في طب الإسكندرية

وجاء بدء تشغيل الجهاز من خلال ورشة العمل الأولى بوحدة منظار الموجات الصوتية وإجراء بث حي للحالات بمشاركة خبراء من فرنسا والهند وأساتذة مصريين، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبد الله، المدير العام للمستشفيات الجامعية، ومنظمات المجتمع المدني، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

منظار الموجات الصوتية لمرضى الجهاز الهضمي لأول مرة في الإسكندرية

وقال الدكتور أحمد السيد زيد، رئيس وحدة الكبد والمرارة والبنكرياس، إن منظار الموجات الصوتية هو أول جهاز من نوعه داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية، حيث يقوم الجهاز بخدمة مرضى أورام الجهاز الهضمي والبنكرياس والقنوات المرارية وتكيسات البنكرياس وأورام الغدد اللمفاوية، فضلا عن المرضى المترددين علي أقسام الباطنة والجراحة والأورام.

مرضي الجهاز الهضمي والبنكرياس

وأكد أن الجهاز بتكلفة 6.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن وحدة الكبد والمرارة والبنكرياس تضم عيادات خارجية تعمل على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا وكذلك تشرف على مركز علاج فيروسات الكبد بمركز اليوم الواحد، وتضم العديد من الأنشطة مثل إجراء الموجات الصوتية وعمل بزل الاستسقاء، و«بورد»، لعلاج أورام الكبد، ويتكون من التخصصات المختلفة المعنية بذلك، فضلا عن وحدة مناظير المعدة والقولون والقنوات المرارية لخدمة مرضى الكبد والمرارة والبنكرياس وأمراض الجهاز الهضمي، ورعاية انتقالية مجهزة بأسرة عناية مركزة لرعاية مرضي الكبد.

أمراض الكبد والجهاز الهضمي في طب الإسكندرية

وأضاف أن قسم أمراض الكبد و الجهاز الهضمي والأمراض المعدية، يعد واحدا من دعائم كلية الطب جامعة الإسكندرية، وذلك من خلال عددا متميزا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لافتا إلى أن وحدة منظار الموجات الصوتية تأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية، لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى .