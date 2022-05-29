رئيس «شئون البيئة»: أطلقنا حوارا للتعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها

قال الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن وزارة البيئة عملت على دمج البعد البيئي في قضايا التنمية، كونها تتعامل مع كل قطاعات الدولة ولها دور في رفع الوعي بأهمية قضايا البيئة المرتبطة بالصحة والسياسة، مؤكداً أن آثار التغيرات المناخية يشهدها العالم أجمع مثل ظهور ثلوج في الإسكندرية وفيضانات في أسوان وسلسلة حرائق في أوروبا.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي العلمي ال 27 بعنوان «تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة نحو رؤى مستقبلية للاصلاح والتطوير» بكلية الإعلام جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية.

قضايا البيئة مرتبطة بوجودنا على الأرض

وأضاف «أبوسنة» أن ظهور الآثار السلبية لـ«التغيرات المناخية» أعطى انطباعاً لدى العالم بأن قضايا البيئة في غاية الأهمية ومرتبطة بوجودنا على الأرض، مشيرا إلى أنه تم إطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية والذي يتم تنفيذه بمجموعة من البرامج التي تستهدف القرى والنجوع بهدف التعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة.

وبرر رئيس شؤون البيئة استضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية، لأن مصر بها قصص نجاح يمكن تقديمها وتقدم مشاكل الدول النامية في هذا المؤتمر.

الإعلان عن معايير الاستدامة البيئة

وأوضح الدكتور علي أبوسنة، أنه تم الإعلان عن معايير الاستدامة البيئة وإقرارها من مجلس الوزراء ونسعى لأن يصل تطبيقها بنسبة 100% بحلول عام 2030 بحيث أن تكون كل المشروعات تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن مؤتمر التغيرات المناخية الذي تستضيفه مصر بحضور عدد كبير من رؤساء العالم والسفراء والوزراء يعتبر الأول على مستوى العالم في حجم المشاركين.