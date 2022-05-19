قسم الدراسات السكانية بآداب المنيا يناقش مشروعات حول التنمية المستدامة

ينظم قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب في جامعة المنيا، اليوم الخميس، أول ورشة عمل لمناقشة المشروعات البحثية لطلاب الفرقة الرابعة تحت عنوان التحديات الديموجرافية المعاصرة في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور هاني العربي المشرف العام ومقرر ورشة العمل، إن المناقشات تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، ونائبه الدكتور عصام فرحات لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف ماهر عميد كلية الآداب.

توجهات الدولة ومشروعاتها للتنمية وقضايا الوطن

و«الدراسات السكانية» من الأقسام التي أضيفت إلى كلية الآداب قبل سنوات، ويهتم بتدريس توجهات الدولة ومشروعاتها للتنمية وقضايا الوطن والمساهمة الفاعلة في التخطيط والتنمية، ومنها المشكلة السكانية في مصر واستراتيجيات المواجهة، والمصاحبات الديموجرافية لتحول قوة العمل بين قطاعات النشاط الاقتصادي، والأبعاد الديموجرافية والاقتصادية للهجرات الدولية غير الشرعية.

تقويم الخطاب الديني حول المشكلة السكانية

كما يهتم القسم بتدريس المؤشرات الإحصائية للتغيرات الديموجرافية، وتحليل أداءالإعلام السكاني تجاه قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومستويات وإتجاهات الأمية بين السكان وأفراد قوة العمل في مصر، والأبعاد الديموجرافية للمشكلات البيئية وأثرهاعلى السكان، والإتجاهات المستقبلية للتعمر السكاني في مصر، وتقويم الخطاب الديني في مصرحول المشكلة السكانية وتداعيات النمو السكاني، وآليات تنشيط منظمات المجتمع المدني لدعم السياسة السكانية، وقضايا الأمن الغذائي في مصر في ظل النمو السكاني، ودراسة وتحليل إسقاطات السكان المستقبلية وتنبؤاتها، وآليات تفعيل حقوق الإنجاب للفئات المستهدفة من النساء المتزوجات بالمناطق النائية.