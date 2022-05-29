«المشاط» تشارك في جلسة نقاشية حول دور الأذرع التنموية لمؤسسات العمل المناخي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الأذرع التنموية لكبرى الشركات الخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح في دفع العمل المناخي.

وافتتح فعاليات الجلسة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، ومؤسس مؤسسة بيل وميليندا جيتس التنموية، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى العالمي، و كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وفرانس تيمرمانس، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، و ألسكندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، و كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، ومارك كارني، نائب رئيس مؤسسة بوكفيلد، وراج شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وغيرهم من المسئولين رفيعي المستوى وقادة الاقتصاد.

حشد التمويلات المبتكرة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي التقت خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لصندوق الأرض التابع لمؤسسة أمازون، والتقت أيضًا السيدة ليبسيت ستير، رئيسة لجنة التعليم، حيث بحثت أوجه التعاون المشترك وتعزيز سبل التعاون في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لصندوق الأرض التابعة لمؤسسة أمازون، المملوكة للمليادير جيف بيزوس، الأذرع التنموية للمؤسسات الخاصة الكبرى في دعم الجهود التنموية عالميًا، وتحفيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لدعم جهود التحول الأحضر، وحشد التمويلات المبتكرة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لسد الفجوات التمويلية

استعدادت مؤتمر cop27 بشرم الشيخ

كما التقت وزيرة التعاون الدولي ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث تم بحث فرص التعاون بين الحكومة والمنظمة في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين بشرم الشيخ