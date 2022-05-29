تأجيل محاكمة طبيب متهم بقتل ابن طليقته في سوهاج إلى الثلاثاء المقبل

أجلت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة العاشرة، اليوم الأحد، أولى جلسات قضية محاكمة طبيب بشري بتهمة قتل ابن طليقته بمحافظة سوهاج، إلى يوم الثلاثاء المقبل.

اعتداء طبيب على طليقته

بدأت أحداث وتفاصيل الواقعة في بداية العام الجاري، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين العابدين، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بناحية زاوية أبو الفضل بمنطقة الشهيد بمركز ومدينة سوهاج، باعتداء طبيب مخ وأعصاب وأخصائي نفسي على طليقته، أخصائية تحاليل طبية، وابنيها بمقر عملها بأحد المعامل الطبية، بدائرة القسم، وكذلك أحد العاملين في المعمل «كيميائي»، ما أدى إلى إصابة الطبيبة والكيميائي وطفلها الأصغر بطعنات، بينما لقي ابنها الأكبر مصرعه، عقب تسديد عدة طعنات له من الطبيب زوج والدته.

تحقيقات النيابة العامة

وبالفحص تبين أن الطبيب «علي. م. ا»، طبيب مخ وأعصاب، 36 سنة، ومقيم في محافظة سوهاج، تعدى على طليقته وطفليها وزميلها بالعمل بمعمل تحاليل طبية تملكه زوجته، وذلك بواسطة سكين، ولفظ أحد طفليها أنفاسه الأخيرة على يديه، بينما أصيبت زوجته والطفل الآخر بطعنات وجروح متفرفة.

الطبيب ادعى تناوله أدوية مخدرة

وخلال التحقيقات التي أجريت مع الطبيب، ادعى تناوله أدوية مخدرة ومروره بأزمة نفسية، ما تسبب في ارتكاب الواقعة.