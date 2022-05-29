شاب ينهي حياته ومصرع رضيعة وطفلة بانهيار منزل.. أحداث 24 ساعة في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج اليوم مصرع شاب أنهى حياته شنقًا، وطفلة 10 سنوات وشقيقتها رضيعة لقيتا مصرعهما تحت أنقاض منزلهما، الذي إنهار بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج وتم نقلهما لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي بينما نقلت جثة الشاب لمستشفى سوهاج العام.

شاب ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية

حيث تبلغ لقسم أول سوهاج من «محمود. ج. أ»، 28 عاما، جزار ويقيم دائرة القسم بانتحار شقيقه «ياسر. ج. أ.»، 19 عامًا، جزار ويقيم بذات الناحية بالمنزل وبالانتقال تبين وجود جثة المذكور مسجاه على ظهرها بالأرض بغرفة نومه بالطابق الأرضي، ووجود حبل يتدلى من السقف، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وأفاد المبلغ المذكور ووالده «جمال. أ. أ»، 53 عامًا، جزار، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وأضافا بأنه حال قيام المبلغ بالطرق على غرفة نوم شقيقه لإيقاظه لذهابهما للعمل لم يستجيب فقام بفتح الباب، وفوجئ بوجود جثة شقيقه معلقة بحبل يتدلي من سقف الغرفة، وعللا ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

انهيار منزل بمركز المنشاة

كما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش محافظ سوهاج بلاغا يفيد حدوث انهيار منزل جزئيا بدائرة مركز المنشاة، وعلى الفور انتقل اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، واللواء نائب المدير لقطاع الجنوب واللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب ومدير إدارة الحماية المدنية ومأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ البري.

تبين أن المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 40 مترا، ملك «أشرف. ن. م. ع»، 49 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، يقطنه وأسرته، وتبين حدوث انهيار لسقف الغرفة الخلفية بالطابقين الأول العلوي والأرضي للمنزل.

مصرع رضيعة وشقيقتها تحت أنقاض المنزل

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج كل من الطفلة «رضا. أ. ن. م. ع»، 10 سنوات، تلميذة وشقيقتها الطفلة «أمنية. أ. ن.»، عام، نجلتي مالك المنزل، من تحت الإنقاض، وتبين وفاتهما، ونقلتا الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي وعمل كردون أمني، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وأفاد مالك المنزل بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وأضاف بأنه تمكن وباقي أفراد أسرته من الخروج من المنزل أثناء الانهيار دون حدوث ثمة إصابات بهم ونفي الشبهة الجنائية.