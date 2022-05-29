الأول من يونيو.. موعد التقديم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في سوهاج

يبدأ سن التقدم لبداية المرحلة الابتدائية بـ6 سنوات فلا يقل سن الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي عن 6 سنوات كحد أدنى وكحد أقصى 9 سنوات، بينما مرحلة التقديم لرياض الأطفال التي تسبق المرحلة الابتدائية فلا يقل سن الطلاب عند التقديم عن 4 سنوات، وذلك وفقا لشروط التقديم للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

التقديم أول يونيو للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بسوهاج

وصرح عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج «الوطن»، بأن التقديم للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمحافظة سوهاج بداية من 1 يونيو القادم وذلك إلكترونيًا من خلال الموقع المعلن بوزارة التربية والتعليم.

تقديم الوافدين من خلال مديرية التربية والتعليم بمدينة سوهاج

وتابع أبو زيدأن الوافدين يمكن لهم التقديم ورقيًا من خلال مديرية التربية والتعليم بمركز ومدينة سوهاج، حيث تقع على كورنيش سوهاج الغربي بمقابل بنك الإسكندرية.

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أن توزيع رياض الأطفال سيكون وفقا لكثافة كل مركز.

شروط التقديم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بسوهاج

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم حددت عدة شروط للتقديم للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، منها أن يكون تنسيق الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال من خلال مديريات التربية والتعليم بكل محافظة طبقا للكثافة بكل مديرية تعليمية.

يتم التقديم للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال من خلال الموقع الإلكتروني المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، وكذلك يمكن متابعة طلب التقديم من خلال نفس الموقع.

ويجب ان يمتلك الطفل المتقدم للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال شهادة ميلاد مميكنة، ويمتلك ولى أمر الطالب المتقدم للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال بطاقة رقم قومي سارية المفعول، والأطفال المتقدمين للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، ويخضعوا للولاية التعليمية يتم إرفاق الحكم القضائي الذي يمنح الولاية التعليمية لولى الأمر.