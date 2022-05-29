رغم العقوبات.. «الصحة العالمية» تستعين بلقاح روسي جديد ضد جدري القرود

دعت منظمة الصحة العالمية البلدان التي لديها جرعات مخزنة من لقاحات الجدري وجدري القرود والعلاجات، إلى الانخراط في محادثات لتوزيع الجرعات بشكل عادل في الأماكن التي تشتد الحاجة إليها الآن، ويأتي نداء منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي تمّ فيه الكشف عن أن الاتحاد الأوروبي من خلال هيئة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، أكّد أنَّه يجري محادثات لشراء لقاحات وعلاجات جدري القردة للكتلة، وهناك عدة أنواع من لقاح الجدري وأخرى لجدري القرود، ومنظمة الصحة العالمية حريصة على معرفة الإمدادات العالمية المتاحة.

الدعوة لتقديم المعلومات بشأن اللقاحات المتوفرة

ونقلت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية عن سيلفي برياند مديرة منظمة الصحة العالمية للتأهب والوقاية من الأوبئة والأوبئة، أنَّ بعض الدول لديها مخزون من الجيل الأول من اللقاح، ولا يعرف بالضبط عدد الجرعات المتوفرة في العالم ولهذا السبب تشجع المنظمة الدولية البلدان على تقديم معلومات إلى المنظمة بشأن المخزونات والكميات المتوفرة وهل تمّ إجراء اختبارات الفاعلية على تلك اللقاحات أملا، حتى تستطيع المنظمة الدولية فهم طبيعة الموارد المتاحة وكيفية توزيعها.

لقاح روسي جديد أكثر فعالية

وتابعت المجلة أنَّه ضمن اللقاحات المستخدمة في العلاج، أدرجت «برياند» أيضًا لقاحًا إضافيًا يسمى (VACdelta6) من روسيا، ولك برغم العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، بترخيص من المتوقع أن يصدر هذا العام، إذ تشير وثيقة منظمة الصحة العالمية لعام 2018، بعنوان اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية لأبحاث فيروس الجدري، إلى أن هذا اللقاح أكثر فعالية وله آثار جانبية أقل من لقاحات الجيل السابق.

لقاحات أخرى

وتابعت المجلة أنَّ الجيل الأول الذي كان متاحًا من اللقاحات يعرف باسم (LC16m8)؛ ويعرف الجيلين الثاني والثالث باسم (Microgene) و(ACAM200)، كما تمت الموافقة على لقاح (Imvanex) والمصنع من قبل شركة «بافاريان نورديك» للاستخدام لعلاج جدري القرود في الولايات المتحدة وكندا في عام 2019، وفي الاتحاد الأوروبي لديه ترخيص الجدري فقط.

ونظرًا لعدم وجود حالات إصابة بالجدري لعقود من الزمان، وأن جدري القرود بدأ للتو في الظهور في البلدان غير الموبوءة، أشار روزاموند لويس رئيس أمانة مكافحة الجدري التي تعد جزءًا من برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك بيانات محدودة للغاية حول نجاعة أي من هذه اللقاحات ضد جدري القرود، إذ تمّ ترخيص (Imvanex) للاستخدام بناءً على بيانات من الدراسات على الحيوانات.