ماهي فترة حضانة فيروس جدري القرود ومدة التعافي؟.. «الصحة العالمية» تجيب

قالت الدكتورة شيرين النصيري مسؤول طبي بوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنّ المنظمة أجرت دراسة تقييم مخاطر قاست فيه أثر الحدوث وكيفية الإصابة بفيروس جدري القرود، مشيرةً إلى أنّ الفيروس لم يحدث فيه أي تحور، ومن ثم فإن تطعيماته موجودة حتى الآن.

أعراض جدري القرود

وأضافت «النصيري» خلال تصريحات عبر تقنية ZOOM، ببرنامج مساء DMC، على قناة DMC، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنّ فترة حضانة فيروس جدري القرود المرض من 5 إلى 15 يوما وقد تمتد لـ21 يوما، موضحةً أن من بين الأعراض ارتفاع درجات الحرارة والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية (العلامة المميزة للمرض).

وأوضحت أن التعافي من جدري القرود يستغرق من 14 يوما حتى 28 يوما، والمريض يشفى منه دون تدخل طبي، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل علمي على أنّ المرض قد ينتقل من المريض خلال فترة الحضانة.

رصد الحالات والبلدان في المطارات

وأشارت إلى أنّ انتقال المرض يكون عن طريق الآفة الجلدية نفسها، وبالتالي فإن المطارات تعمل على رصد الحالات والبلدان التي جاءت منها، بالإضافة إلى إجراءات كل دولة في تقييم المخاطر، ويتم متابعة الشخص لمدة معينة.

وأوضحت أن الحيوانات التي تحمل الفيروس هي الحيوانات الموجودة في الغابات المطيرة في أفريقيا، وبالتالي، لا يوجد دليل حتى الآن على أنّ الفيروس موجود في الحيوانات خارج غرب إفريقيا.