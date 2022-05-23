«الصحة العالمية»: ليس لدينا أدلة على تحور جدري القرود

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنّها ليس لدينا أدلة على تحور فيروس جدري القرود، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

أماكن نشأة جدري القرود

ويشار إلى أنّ جدري القرود هو عدوى فيروسية توجد عادة في وسط وغرب إفريقيا، ويتم تشخيص الحالات عادة مجموعات صغيرة أو عدوى معزولة في بعض الأحيان في بلدان أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة حيث تم تسجيل الحالة الأولى في عام 2018 لشخص يعتقد أنه أصيب بالفيروس في نيجيريا.

أنواع جدري القرود

وهناك نوعان من أشكال جدري القرود، سلالة أكثر اعتدالًا في غرب أفريقيا، وسلالة أكثر حدة في وسط القارة السمراء أو سلالة الكونغو.

ويبدو أن الفاشية الدولية الحالية تتعلق بسلالة غرب أفريقيا على الرغم من عدم نشر جميع الدول لمثل هذه المعلومات.