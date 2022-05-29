التضامن تطلق حملة ضد «زواج الأطفال» بالتزامن مع موسم الأجازات الصيفية

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الذي يصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية.

مناهضة زواج الأطفال بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأكدت التضامن فى تقرير لها أن الحملة تستهدف «برنامج وعي» لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

وتتبنى وزارة التضامن في الحملة شعار برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت عنوان «جوازها قبل 18 يضيع حياتها»، وذلك تزامناً مع بداية موسم الأجازات الصيفية التى تكثر فيها هذه الممارسة، وتتضمن الحملة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التى ينفذها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التي تعاني منها الفئات الأولى بالرعاية.

وتشارك في الحملة الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة ومديريات التضامن ووسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساهمة الاتحاد الأوروبي والسفارة البريطانية في مصر.

تأثير زواج الأطفال على الحقوق الأساسية للمتزوجين

ولفتت وزارة التضامن إلى أن قضية زواج الأطفال تتطرق لكافة أشكال ومشكلات الزواج الرسمي أو غير الرسمي، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة «سن الطفولة في الدستور المصري»، ويؤثر هذا الزواج سلباً على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالاً، فإنه يؤثر سلباً على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.