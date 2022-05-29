القوات المسلحة: قتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية حيث تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية، وتم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آليه و2 خزنة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.

وأكد رجال القوات المسلحة، أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف، ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.