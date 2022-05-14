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محافظة القاهرة تنكس الأعلام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

كتب:

وائل فايز
10:17 ص | السبت 14 مايو 2022
محافظة القاهرة تنكس الأعلام

محافظة القاهرة تنكس الأعلام

قامت محافظة القاهرة بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة بداية من أمس الجمعة 13 مايو تنفيذًا لقرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد على مستوى الدولة لمدة 3 أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية صباح أمس.

 محافظ القاهرة ينعى رئيس دولة الإمارات

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مؤكدًا أن الأمة فقدت برحيله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.