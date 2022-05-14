محافظة القاهرة تنكس الأعلام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

قامت محافظة القاهرة بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة بداية من أمس الجمعة 13 مايو تنفيذًا لقرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد على مستوى الدولة لمدة 3 أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية صباح أمس.

محافظ القاهرة ينعى رئيس دولة الإمارات

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مؤكدًا أن الأمة فقدت برحيله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.