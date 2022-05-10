تحذير شديد اللهجة من محافظة القاهرة لقائدي المركبات المخالفة

بعد ورود شكاوى متكررة للأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة عن وجود مركبات تسير عكس الاتجاه، ومركبات لا تحمل لوحات معدنية، أطلقت أجهزة المحافظة تحذيراً لكل قائدي المركبات، قبل قليل، خاصةً على أحياء المطرية وعين شمس والمرج، بعدم السير عكس الاتجاه لجميع المركبات، وعدم الانتظار في أماكن غير مصرح بها للانتظار، منعاً لتعطيل حركة المرور والمارة، مع التشديد على تطبيق القانون على جميع المخالفين.

ضبط سيارات تسير عكس الاتجاه

وفي سياق متصل، قاد اللواء خالد شحاتة، رئيس حي المطرية، حملة موسعة، بالتنسيق مع مرور المطرية وشرطة المرافق، لضبط السيارات المخالفة، التي تسير عكس الاتجاه، والسيارات التي تسير بدون لوحات معدنية، وتم ضبط 3 سيارات «ميكروباص» مخالفة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم ضبط عدد من مركبات «التوكتوك»، التي تسير عكس الاتجاه، وتم إيداعها مخزن الحي.

استرداد أملاك الدولة بالمطرية

كما شن حي المطرية بحملة لاسترداد قطعة أرض أملاك دولة في شارع «جوبيان»، وتم تسليمها إلى هيئة الأبنية التعليمية، وإزالة وإخلاء ساحة انتظار سيارات مخالفة، على سور مركز شباب «عرب الحصن».

من ناحية أخرى، أعلن حي غرب القاهرة عن انطلاق سيارة المركز التكنولوجى المتنقل غداً الأربعاء، في شارع «البرازيل» بمنطقة الزمالك، لخدمة المواطنين، وتلقي طلبات المواطنين، دون تحميلهم عناء الوصول إلى مقر الحي، مع إحضار صورة الرخصة وآخر إيصال سداد، ويتم عن طريق طريق بطاقة الفيزا.

وفي إطار مواجهة التعديات والمخالفات على أراضي أملاك الدولة، شن حي شرق مدينة نصر حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة في المنطقة التاسعة، بقيادة العميد أحمد أنور عباس، رئيس حي شرق مدينة نصر، والأجهزة التنفيذية المعاونة، بحضور شرطة المرافق، أسفرت الحملة عن إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمخالفات بأرض المنطقة التاسعة، وخلف «سوق المنهل»، مع استمرارالمتابعة في قطاعات أخرى.