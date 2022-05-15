محافظة القاهرة تشن حملة إصلاحات على فواصل الكباري للحد من الحوادث

وجهت محافظة القاهرة بضرورة إصلاح وصيانة فواصل الكباري، لتسيير الحركة المرورية والحد من أي مخاطر حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، قام اللواء أحمد جودة رئيس حي المعادي، بمتابعة إصلاح فواصل كوبري الفاروق وعمل بلاطة للتيسير على المواطنين أثناء طلوع السيارات أو نزولها بواسطة شركة المقاولين العرب، تحت إشراف مديرية الطرق بمحافظة القاهرة وبالتنسيق مع مرور المعادي وإدارة الطرق.

إزالة الحواجز الحديدية ومخالفات بناء

كما شن حي المعادي بالقاهرة حملة للتصدي والقضاء على المخالفات والإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات وتم رفع وإزالة حواجز حديدية بشارع 103، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها مخازن الحي، كما تمت إزالة مخالفة عقار في المهد وتم إزالة سياج بدون ترخيص واتخاذ اللازم وعمل الإجراءات القانونية ضد المخالف، والتصدي لمخالفات البناء الحديثة بالإزالة الفورية.

خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة

ومن باب التيسير على المواطنين راغبي الخدمة من المراكز التكنولوجية، وتحديدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، قام رئيس حي المعادي بحضور منال محمود سكرتير حي المعادي ومدير المركز التكنولوجي بمتابعة إعادة تطوير رامبات المركز التكنولوجي، بمساهمة المجتمع المدني حتى تتناسب مع احتياجات ذوي الهمم للتسير عليهم في دخول المركز التكنولوجي للحي ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لهم، كما يتم تنفيذ رامبات في بعض الأرصفة بالشوارع من أجل خدمة ذوي القدرات الخاصة.

كما قام حى المعادى بالتعاون مع هيئة النظافة وادارة المتابعة الميدانية من ضبط مواطن يقوم بإلقاء مخلفات نظافة من رتش وخلافه بشارع 77 بجوار حي المعادي، وتم اتخاذ اللازم وعمل كل الإجراءات القانونية بشأن المخالف.

خدمة إلكترونية

وتابع رئيس الحي تشغيل الخدمة الإلكترونية التي وصلت الحي لتلقي طلبات وشكاوى المواطنين إلكترونيا دون الحاجة للتعامل مع موظف الحي، حيث يقدم المواطن طلبه أو شكواه حتى فى أيام الإجازات على الجهاز الذي تم الاستعانة به خلال الساعات الماضية، ليكون أول جهاز بالقاهرة من أجل خدمة المواطن وتعزيز الخدمات الإلكترونية.