عاجل.. نتنياهو يشارك في اقتحام الأقصى ورفع علم الاحتلال لأول مرة منذ 55 عاماً «فيديو»

تزامناً مع اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيلين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في ساحته لأول مرة منذ 55 عاماً، اقتحم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ساحة البراق بالمسجد الأقصى وسط حماية مشددة أيضاً من قبل قوات الاحتلال، بحسب مواقع إعلام محلية فلسطينية.

وكانت المرة الأولى التي رُفع خلالها علم الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى بعد احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967.

وتداول عدد من الفلسطنيين، مقطع فيديو يظهر قيام رئيس الوزراء الفلسطيني السابق بنيامين نتنياهو، بتقدم مسيرة في ساحة البراق بالمسجد الأقصى وسط استنكار وغضب فلسطيني.

تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى.. نتنياهو يقتحم ساحة البراق بالقدس المحتلة بحماية من الاحتلال #اقتحام_المسجد_الأقصى #المسجد_الأقصى #القدس #مسيرة_الاعلام_لن_تمر pic.twitter.com/Uyk32PgbYi — رؤى (@Rouanews) May 29, 2022

أعضاء بالكنيست يقتحمون باحات الأقصى

وتزامن هذا الاقتحام مع قيام العديد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام باحات مسجد الأقصى اليوم ووقوع مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الشباب الفلسطنيين، الذي انتهت باعتقال 10 من الشباب ووقوع عدد من الاصابات بين المرابطين الفلسطنيين داخل باحات المسجد الأقصى، كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد أمام المصلين الذين قاموا بتأدية الصلاة أمام أبواب المسجد الأقصى المغلقة الأقصى.

حماس تدعو إلى التصدي للصهاينة

في الوقت نفسه، أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بمقاومة الشعب الفلسطيني والجماهير التي هبّت منذ فجر اليوم الأحد، واحتشدت ورابطت في المسجد الأقصى المبارك، وتصدّت لاقتحام المستوطنين الصهاينة تحت الحراسة العسكرية المشدّدة، داعيةً إلى أهمية وضرورة مواصلة النفير والزحف، تأكيداً على عروبة القدس وإسلامية المسجد الأقصى.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم، إنَّ منع الاحتلال لأبناء شعبنا من الوصول إلى المسجد الأقصى، واعتداءه على المرابطين فيه، لن يمنح الاحتلال سيادة مزعومة على أيّ شبر من المسجد الأقصى المبارك، الذي سيظل إسلامياً خالصاً، ولا سيادة فيه إلّا لشعبنا الفلسطيني.