رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. نتنياهو يشارك في اقتحام الأقصى ورفع علم الاحتلال لأول مرة منذ 55 عاماً «فيديو»

كتب:

شيماء عادل
01:00 م | الأحد 29 مايو 2022
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو

تزامناً مع اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيلين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في ساحته لأول مرة منذ 55 عاماً، اقتحم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ساحة البراق بالمسجد الأقصى وسط حماية مشددة أيضاً من قبل قوات الاحتلال، بحسب مواقع إعلام محلية فلسطينية.

وكانت المرة الأولى التي رُفع خلالها علم الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى بعد احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967.

وتداول عدد من الفلسطنيين، مقطع فيديو يظهر قيام رئيس الوزراء الفلسطيني السابق بنيامين نتنياهو، بتقدم مسيرة في ساحة البراق بالمسجد الأقصى وسط استنكار وغضب فلسطيني. 

أعضاء بالكنيست يقتحمون باحات الأقصى

وتزامن هذا الاقتحام مع قيام العديد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام باحات مسجد الأقصى اليوم ووقوع مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الشباب الفلسطنيين، الذي انتهت باعتقال 10 من الشباب ووقوع عدد من الاصابات بين المرابطين الفلسطنيين داخل باحات المسجد الأقصى، كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد أمام المصلين الذين قاموا بتأدية الصلاة أمام أبواب المسجد الأقصى المغلقة الأقصى. 

حماس تدعو إلى التصدي للصهاينة 

في الوقت نفسه، أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بمقاومة الشعب الفلسطيني والجماهير التي هبّت منذ فجر اليوم الأحد، واحتشدت ورابطت في المسجد الأقصى المبارك، وتصدّت لاقتحام المستوطنين الصهاينة تحت الحراسة العسكرية المشدّدة، داعيةً إلى أهمية وضرورة مواصلة النفير والزحف، تأكيداً على عروبة القدس وإسلامية المسجد الأقصى.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم، إنَّ منع الاحتلال لأبناء شعبنا من الوصول إلى المسجد الأقصى، واعتداءه على المرابطين فيه، لن يمنح الاحتلال سيادة مزعومة على أيّ شبر من المسجد الأقصى المبارك، الذي سيظل إسلامياً خالصاً، ولا سيادة فيه إلّا لشعبنا الفلسطيني.

 

 

اقرأ المزيد:

مقتل سيدتين في حادث طعن بالسويد.. ومحاكمة نتنياهو

أوضاع الأراضي المحتلة: اشتباكات نابلس وظهور نجلي قائد «القسام».. وهجوم على نتنياهو

مستوطنون يرفعون علم الاحتلال بعد اقتحام المسجد الأقصى لأول مرة منذ 55 عاما

الأمم المتحدة تدعو للحفاظ على المقدسات بعد اقتحام المسجد الأقصى
بقلم شيماء عادل