الأمم المتحدة تدعو للحفاظ على المقدسات بعد اقتحام المسجد الأقصى

دعت منظمة الأمم المتحدة اليوم إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وحثت على عدم القيام بأي أفعال استفزازية، بحسب ما نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريحات صحفية، إنّ موقفهم إزاء الأماكن المقدسة بالقدس، أن يبقى الوضع الراهن كما هو دون تغيير، محذراً من تبعات القيام بأي أعمال استفزازية.

كان مئات المستوطنين اقتحموا، اليوم، المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال عند باب القطانين، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، في ذكرى احتلال فلسطين.

وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان اقتحامات متعددة لجيش الاحتلال والمستوطنين لباحاته، خلفت عشرات المصابين والمعتقلين.

تحويل الأقصى لثكنة عسكرية

في سياق متصل، ندد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من تحويل شرطة الاحتلال المسجد الأقصى الى ثكنة عسكرية، والاعتداء على المصلين، قائلًا إنّ الأمر يعد نسفاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وقال «الهدمي»، في بيان اليوم، إنّ المئات من عناصر شرطة الاحتلال، المدججين بالسلاح، اقتحموا باحات المسجد الأقصى وحولوها الى ثكنة عسكرية قبل الاعتداء على المصلين بالضرب وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بهدف توفير الحماية للمستوطنين المتطرفين.

وأضاف الهدمي أنّ ما جرى ويجري في المسجد الأقصى بما في ذلك محاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى هو انتهاك خطير، بل ونسف للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى الذي تزعم حكومة الاحتلال زورا وبهتانا عدم انتهاكه.

الاحتلال يعتدي على المصلين

وتابع الهدمي بأن المسجد الأقصى هو للمسلمين وحدهم والاعتداء على المصلين بالضرب والرصاص المعدني، وإجبار العشرات على إخلاء المسجد بالتزامن مع منع المصلين من دخول المسجد والاعتداء على منبر صلاح الدين هو اعتداء على حرمة المسجد واستفزاز للمشاعر الدينية للمسلمين في كل أنحاء العالم.

وحذّر الهدمي من خطورة اقدام مستوطنين على رفع علم إسرائيلي في منطقة باب القطانين تحت مرأى شرطة الاحتلال، معتبراً الأمر اعتداءً خطيراً على حرمة المسجد الأقصى، لافتاً إلى أن هذه الاقتحامات تم الاعلان عنها بشكل مسبق من حسابات موثقة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد الهدمي أن المسجد الأقصى سيبقى كما كان للمسلمين ولن تنجح سلطات الاحتلال في تغيير الواقع فيه باعتباره مسجد إسلامي، قائلاً :« نؤكد على الرعاية والوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف في الدفاع عن وحماية هذه المقدسات».