أوضاع الأراضي المحتلة: اشتباكات نابلس وظهور نجلي قائد «القسام».. وهجوم على نتنياهو

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا ساخنة، بينها الاشتباكات التي شهدتها بلدة بيتا جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع اقتحام عدد كبير من المستوطنين للمنطقة، فيما شهد قطاع غزة، أول ظهور علني لنجلي محمد الضيف قائد «كتائب عز الدين القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس».

فيما هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، ووصفه في برلمان الاحتلال «الكنيست»، بـ «المجنون» عن طريق استخدام إيماءة بـ أصابعه.

إشعال الإطارات المطاطية بالقرب من بؤرة استيطانية

واندلعت، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال ومستوطنيه، مساء أمس الاثنين، على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس، وقالت مصادر محلية، إن الفلسطينيين أشعلوا الإطارات المطاطية بكميات كبيرة بالقرب من البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح.

مساجد «بلدة بيتا» تدعو لـ النفير العام

من جانبها، دعت مساجد «بلدة بيتا» للنفير العام، والتواجد على جبل صبيح وعودة فعاليات الإرباك الليلي، ردًا على عودة المستوطنين، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وفي قطاع غزة، ظهر نجلا القائد العام لـ «كتائب القسام» محمد الضيف، وتداولت وسائل إعلام وصفحات فلسطينية صورا لـ خالد وبهاء، نجلي الضيف اللذين ظهرا خلال حفل أقامته «الكتلة الإسلامية»، الذراع الطلابية لـ«حماس»، ظهر أمس الاثنين ضمن تكريم للطلبة المتفوقين، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

واختلفت الأسباب حول ظهور نجلي القائد العام لـ «كتائب القسام»، وقالت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحفل كرم نجلي الضيف لتفوقهما الدراسي، وبعضها الآخر ذكر أنهما كرما لإتمامهما القرآن.

#شاهد تكريم أبناء قائد أركان المقاومة محمد الضيف "أبو خالد" لإتمامهم حفظ القرآن الكريم #جيش_فلسطين_الالكتروني pic.twitter.com/EIbNSdPXqW — MAJHOOL (@MAJHOOL33251512) February 7, 2022

وفي سياق آخر، أشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو مجنون، بعد أن هاجم الأخير طريقة تعامل حكومة الاحتلال مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وانتقد نتنياهو، خلال جلسة خاصة لـ «الكنيست» حول «كورونا» وتكلفة المعيشة في إسرائيل، بحضور بينيت، رئيس حكومة الاحتلال، لعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة انتشار «أوميكرون» المتحور من الفيروس، ما أدى إلى تسجيل معدلات قياسية بـ الإصابات وارتفاع عدد الوفيات.

وأظهر فيديو، قيام بينيت بوضع يده على الكمامة، بينما كان نتنياهو يتحدث، ثم قام بإيماءة رافضة، قبل أن يشير إصبعه إلى رأسه في حركة دائرية في إشارة إلى وصف مجنون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«نتنياهو» يهاجم حكومة الاحتلال على خلفية استخدام الشرطة «بيجاسوس»

وفي سياق متصل، هاجم نتنياهو، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية استخدام الشرطة برنامج «بيجاسوس» للتجسس على عدد من المسؤولين والصحفيين ورجال الأعمال الإسرائيليين.

ووجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، انتقادات لاذعة لـ شرطة الاحتلال، وحذر نتنياهو، في «الكنيست» من تداعيات السكوت على تجاوزاتها، وفقا لما ذكره موقع «واينت» الإسرائيلي.

وكان وزير الأمن العام الإسرائيلي، عمر بارليف، قال في وقت سابق، على موقع موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه يشكل لجنة تحقيق على مستوى مجلس الوزراء، مضيفا إنه لن يسمح «مثل هذه الإخفاقات».

ـوعلى صعيد آخر، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، الإفراج عن عاملة إغاثة إسبانية، تدعى خوانا رشماوي، اعتقلتها سلطات الاحتلال بتهمة تمويل منظمة فلسطينية «محظورة».

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت رشماوي في أبريل الماضي وحكمت عليها محكمة عسكرية إسرائيلية في نوفمبر بالسجن لمدة 13 شهرا بعدما إدانتها بتمويل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».