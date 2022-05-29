«الإبياري»: نركز على المشروعات الخضراء بمتوسط استثمارات 3 مليارات دولار

قال عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، إن أبرز القطاعات التي ترتكز استثمارات الصندوق السيادي عليها خلال الفترة الحالية، التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كاشفا عن أن متوسط الاستثمارات في المشروعات الخضراء تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار للمشروع الواحد والذي يستغرق 4 إلى 5 سنوات للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى، على مدار الانتقال من مرحلة إلى أخرى لكل مشروع.

مؤتمر بورتفوليو ايجيبت 2022

وأضاف «الإبياري» في تصريحاته خلال الجلسة الأولى لمؤتمر بورتفوليو ايجيبت 2022، المنعقد صباح اليوم الأحد، أن مشروعات الصندوق السيادي تستهدف تحقيق منظومة كبيرة من المزايا، مثل الهيكلة المالية والقانونية للعديد من الأصول، والوصول بالخدمات إلى أكبر قدر من الشعب، واستغلال الأصول المملوكة للدولة الاستغلال الأمثل، وكذلك الدخول في مجالات وصناعات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية.

وأشار إلى عمل الصندوق السيادي على الانتهاء من مشروع «باب العزب» في الوقت الحالي، حيث سيتم تطوير منطقة تاريخية إلى مركز للإنتاج والإبداع بالتعاون مع شركة «بدايات»، كاشفا عن الانتهاء من الدراسات المبدئية للمشروع، وجار الانتقال إلى الدراسات الخاصة بكيفية تمويل المشروع.

رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي

كما أوضح رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي بالنسبة للطروحات الخاصة للأصول المملوكة للدولة، أنه بعد الإعلان عن طرح مجمع التحرير، يستهدف الصندوق تطوير أرض 6 أكتوبر التي تم تقسيمها إلى منطقة مدارس، كما أن هناك مباحثات جارية بشأن تطوير مباني وزارة الداخلية في لاظوغلي، وجار العمل أيضا على تطوير بنك الاستثمار العربي الذي يخدم قطاعا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن التكنولوجيا عنصرا أساسيا في جميع الأعمال والإنشاءات عمليات التطوير للأصول.