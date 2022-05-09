السيارات الكهربائية تلاحق سمعتها في الصين

خلال الأعوام القليلة الماضية، انتشرت السيارات الكهربائية في شتى بقاع الأرض، وحصدت ثقة العملاء في دول العالم، وباتت تسيطر على حصص المبيعات في العديد من الدول، منها بالطبع النرويج، بحسب إحصائيات المبيعات العالمية.

ولكن بعد الحوادث العديدة التي حدثت في السيارات الكهربائية، وانتشار صور وفيديوهات وتقارير رسمية من الشرطة الأمريكية والصينية، وبعض الدول الأخرى، عن انفجار السيارات الكهربائية، انكمشت سمعتها في أسواق العالم.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر، الصين لديها عدد كبير من شركات السيارات الكهربائية، وبها جميع أنواع وطرازات السيارات الكهربائية تقريبا، وتعاني من مسألة تُقلق جميع مستهلكى السيارات حول العالم.

ونشرت carnewschina تقريرا يُفيد بأن السيارات الكهربائية في الصين، أصبحت أخطر من أي وقت سابق، وقالت إن في العامين الماضيين، اندلع حريق في 86 سيارة كهربائية في الصين.

وعدت الشركات أن تُعدل وتُطور بطاريات السيارات الكهربائية، لكن بعد هذا التعديل، انفجرت 640 سيارة كهربائية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، ولتزداد خطورة السيارات الكهربائية.

وأضافت في تقريرها أن السيارات تنفجر بدون سابق إنذار، وتنفجر أثناء الشحن أو أثناء سير السيارة في الشوارع العامة أو وهي في وضع ساكن بلا حركة.

وهذا زاد من تخوف المستهلكين من السيارات الكهربائية، واستخدامها في أشهر الصيف، الذي يرتفع فيه معدل انفجار السيارات بسبب الحرارة المرتفعة في الجو، مع الحرارة المرتفعة التي تُنتج من شحن السيارات.

وذكر التقرير أن مبيعات السيارات الكهربائية انخفضت خلال الفترة الماضية في الصين، بعد انتشار الانفجارات العديدة التي حدثت في السيارات الكهربائية، بعد تخوف المستهلكين من اقتنائها.