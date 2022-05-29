تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. استعداد أفشة وشريف

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام بينهما في تمام الساعة التاسعة مساء غد الاثنين، على ملعب «مُركب محمد الخامس» بالدار البيضاء، وذلك لحصد اللقب وتحقيق إنجاز غير مسبوق كأول نادِ في القارة السمراء يفوز بلقب دوري الأبطال 3 نسخ متتالية.

ومن خلال التدريبات الأخيرة التي قادها بيتسو موسيماني، في الدار البيضاء، تتكشف ملامح التشكيل الذي سيخوض به فريق الأهلي مباراته أمام الوداد المغربي، لحصد اللقب الأفريقي الأكبر للأندية داخل القارة السمراء.

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