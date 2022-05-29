إصابة سيدة في حادث سير بطريق الشيخ زويد

أصيب سيدة بجروح في الرأس ورضوض، نتيجة حادث سير على الطريق الدولي العام بين العريش والشيخ زويد، وتحديدا بملف الخروبة.

قال شاهد العيان، محمد أبو عماد، سائق، إن سيارة «ملاكي»، «أكسنت» النوع، اصطدمت بأحد المواسير الخاصة بالمياه، التي يتم إنشائها بين العريش والشيخ زويد.

وأضاف أبو عماد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الواجهة الأمامية للسيارة قد تأثرت بسبب بالاصطدام، الذي بدوره أدى إلى إصابة سيدة أربعينية كانت تجلس بالمقعد الأمامي بجوار السائق، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى العريش العام، بعد عمل الإسعافات الأولية.

مستشفى العريش العام يستقبل سيدة مصابة نتيجة حادث سير

استقبل مستشفى العريش العام سيدة مصابة بجروح وكدمات نتيجة حادث سير بقرية الخروبة بين العريش والشيخ زويد، وجار عمل الإشاعات المطلوبة والتحاليل لمعرفة حالتها الصحية وكتابة التقارير الطبي بعد إتمام العلاج.

فيما قام أصحاب السيارات من المارة بنقل السيارة الملاكي من نهر الطريق خوفًا من السيارات القادمة بالطريق السريع.

الجهات المعنية تحقق في الواقعة لمعرفة الأسباب

أبلغت الجهات المعنية بالحادثة، التي بدورها باشرت التحقيقات وسؤال شهود العيان لمعرفة أسباب الحادثة، وكيف وصلت المواسير العملاقة إلى نهر الطريق السريع.

انقلاب سيارة نصف نقل بين العريش والشيخ زويد

وكانت سيارة نصف نقل قد انقلبت على الطريق الدولي العام بين العريش والشيخ زويد، قبالة الخروبة تحديدا، بالقرب من المنطقة ذاتها منذ أسبوع، وتم نقل المصابين الى مستشفى العريش العام، وصفت حالتهم بالمتوسطة، تعافى معظمهم لاحقا، وخرج من المستشفى.