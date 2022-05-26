أهالي الشيخ زويد يشيعون جثمان شاب لقي مصرعه في حادث بالإسماعيلية

شيع المئات من أهالي الشيخ زويد بشمال سيناء، بعد ظهر اليوم الخميس، جثمان المهندس سالم أحمد سالم أبو طويلة، والذي لقى مصرعه في حادث سير على طريق القنطرة الإسماعيلية بالقرب من عزبة المنشار.

الحزن يسيطر على أهالي الشيخ زويد

وعمت حالة من الحزن الشديد على أصدقاء وأقاب الشاب المتوفى المشيعين، الذين لم يتمالكوا أنفسهم أثناء تشييع الجنازة، فيما قامت العائلات الأخرى بالشد من أزر والد الفقيد وأعمامه وأقاربه، محتسبين ذلك الأجر والثواب عند المولى عزوجل، وذلك من خلال تقديم واجب العزاء وأثناء تشييع الجنازة.

وتوافد الأهالي على المقابر لتشييع جثمان الشاب، مما أدى لوجود زحام شديد أدى لإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة المقابر في قرية أبو زرعي بنطاق الشيخ زويد، وهي المقابر الرئيسية لقبيلة الرياشات من سكان قرية أبو طويلة والقرى والتجمعات القريبة.

مصرع ضابط شرطة وصديقه في الحادث

وقال صالح قاسم، أحد أبناء قبيلة الرياشات في الشيخ زويد، لـ«الوطن»، إن المهندس سالم أحمد سالم أبو طويلة الرياشات، توفى نتيجة إصابته بإصابات بالغة تعرض لها إثر حادث سير كبير بمحافظة الإسماعيلية، جراء اصطدام سيارة ملاكي كان يستقلها برفقة صديقه النقيب محمود فريد والذي لقي مصرعه أيضا في الحال.

وجرى نقل جثمان الشاب إلى مسقط رأسه بقرية أبو طويلة التابعة لمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء لدفنه هناك، واستقبال مراسم العزاء.