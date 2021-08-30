إعادة بناء مقام «الشيخ زويد» في شمال سيناء

باشرت مجموعة من شباب العائلات بمدينة الشيخ زويد، العمل على إزالة الركام من محيط «مقام الشيخ زويد»، استعدادا لإعادة بنائه مرة أخرى بعد أن قامت الجماعات الإرهابية بهدمه.

إزالة الركام وبناء القبر الداخلي

وقال محمد القيم من حراس المقام، إنه تمت إزالة الآحجار والركام وتنظيف المكان، وبناء القبر من الداخل قبل تقديم طلب إلى محافظ شمال سيناء ورئاسة مجلس مدينة الشيخ زويد بالموافقة على البناء وإعادة التجديد، بعد أن وعد المحافظ السابق اللواء عبد الفتاح حرحور، يإعادة بنائه إلا أن الأوضاع الأمنية حينها حالت دون ذلك.

وأضاف أحمد شويطر، أحد أبناء العائلات المسؤلة عن المقام، أن هناك خطة يشرف عليها أبناء العائلات من حراس المقام فى الشيخ زويد، لإعادة بناء المقام والقبة، وعمل مصلى صغير وتزيين القبة مثل مقامات الأولياء الصالحين فى المحافظات الآخرى.

وفى كلمة له قبل وفاته، طالب عبد الكريم الحمايدة، أحد قيادات الطرق الصوفية، ووجهاء الشيخ زويد، الأهالى بالإسراع في إعادة بناء المقام، مؤكدا أنه منذ هدم المقام والمصائب تأتي تباعا على المدينة، ولكن الآن بعد أن تم دحر الإرهاب يجب على الجميع أن يسارع فى بناء المقام، والعمل على إعادة بناءه بالشكل الملائم بما يتماشى مع تاريخ الرجل التى سميت المدينة بأسمه والمعتقد السائد عند أهالى سيناء بأن الشيخ زويد أحد الرجال الصالحين وولى من أولياء الله، مات ودفن فى المكان.

وكان أهالى الشيخ زويد من حراس المقام طالبوا محافظ شمال سيناء بناء المقام بعد العرض المقدم من إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب، إلا أنه تم إرجاء عملية البناء بسبب الأوضاع الأمنية.

الشيخ زويد والفتح الإسلامى لمصر

يشار إلى أن نسب الشيخ زويد يعود إلى أوائل المسلمين الذين قاموا بالفتح الإسلامى الذين كانوا فى طريقهم إلى مصر، وكانت لهم الريادة فى نشر تعاليم الإسلام فى المنطقة، وتوفى بالمدينة وشيد مقامه بها.