أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30-5-2022 في مصر

اللحوم البيضاء واحدة من الأطعمة التي تساعد في تناول البروتين بشكل جيد والذي يحتاجه الفرد لبناء جسم قوي، ولهذا لدى الكثيرين الشغف لمتابعة أسعار الدواجن بكافة مشتقاتها وأنواعها في الأسواق كونها من السلع التي تشهد تذبذب في الأسعار وتحديدًا خلال فترات الأعياد والاحتفالات.

واليوم الاثنين 30 يونيو، تعرض بوابة «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم في السوق المحلي، إضافة إلي أسعار السمان والبط والرومي والكتاكيت، وذلك للباحثين عن أسعار المنتجات الغذائية، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

واختلفت أسعار الدواجن اليوم وفق نوعها وجاء سعر كل منها على النحو التالي وفق المعروضة في سلاسل المحلات التجارية الكبرى:

سعر طبق فلية دجاج تراوح سعر الكيلو جرام ما بين 140 إلى 170 جنيهًا.

شاورما دجاج بسعر 111 جنيهًا.

برجر دجاج بنحو 100 جنيه.

كفتة فراخ بسعر 94 جنيهًا.

دجاجة كاملة وزن كيلو جرام ، ما بين 77 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، حسب الوزن والتغليف والشركة المصنعة.

صدور دجاج بالعظم 60 جنيها.

لانشون فراخ وزن كيلو بسعر 110 جنيها.

الشيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 110 إلى 140 جنيهًا.

طبق دبابيس دجاج تراوح سعره ما بين 60 إلى 70 جنيه للكيلو.

طبق أوراك تراوح ما بين 55 إلى 100 جنيهًا.

طبق أجنحة تراوح ما بين 35 إلي 55 جنيهًا.

سعر طبق كبد وقوانص نحو 82 جنيهًا.

طبق كبدة فراخ بسعر ما بين 67 إلي 97 جنيها.

أسعار السمان اليوم

ويتواجد جوز السمان في المحلات التجارية الكبرى بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبشأن أسعار البط اليوم، فسجلت البطة الكاملة مدبوحة ومعبأة وزن 2800 جرام بسعر 140 إلي 233 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وكان الاستقرار كذلك حليف أسعار الديوك الرومي، إذ وصل الفرخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم نحو 13 جنيهًا، بينما الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأخيرًا وصلت قيمة أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلي، ما بين 3 إلى 9 جنيهات، حسب تكلفة النقل، ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3 جنيهات، والساسو عمر يوم 3 جنيهات، والفيومي 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم 9 جنيهات.