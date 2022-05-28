أسعار الدواجن اليوم السبت 28-5-2022 في مصر

تعد اللحوم البيضاء من المصادر الجيدة للبروتين، كما أنها تساعد على ضبط مستويات ضغط الدم، فضلا عن أنها مضادة للسرطان وتساعد على فقدان الوزن، لهذا يهتم بتناولها الكثير من الأشخاص حول العالم على حساب اللحوم الحمراء بكافة مشتقاتها وأنواعها، وعليه يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن يوميًا.

واليوم السبت 28 مايو، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الدواجن البيضاء والرومي والكتاكيت، وفق جولة على عدد من المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد، التي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

- سعر برجر دجاج نحو 100 جنيه.

- سعر لانشون الفراخ 140 جنيهًا.

- يتراوح سعر طبق دبابيس دجاج بين 60 و80 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الدجاجة الكاملة وزن كيلو جرام، ما بين 72 و90 جنيهًا.

- سعر كيلو صدور دجاج مخلي بدون عظم 90 جنيهًا.

- سعر طبق أجنحة يتراوح ما بين 45 و55 جنيهًا.

- يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 80 و110 جنيهات.

- يتراوح سعر طبق أوراك ما بين 60 و110 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو فيليه الدجاج ما بين 130 و170 جنيهًا.

- سجل سعر طبق كبد وقوانص نحو 75 جنيهًا.

- يصل سعر كيلو شاورما الدجاج إلى 112 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- وصل سعر الفراخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم لنحو 13 جنيهًا.

- سعر الرومي الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

- تراوح سعر جوز السمان ما بين 30 و65 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- سجل سعر كيلو البط المولار نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو المسكوفي في المزرعة نحو 50 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى نحو 30 جنيها.

- سجل سعر فرخ بط فرنساوي عمر أسبوع نحو 10 جنيهات.

- سجل سعر بط مسكوفي نحو 18 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

- تراوحت أسعار الكتاكيت ما بين 7 و8 جنيهات.

- وصل سعر الكتكوت البلدي 4 جنيهات.

- سعر الكتكوت الأبيض 8 جنيهات.

- سعر الكتكوت الساسو 5.5 جنيه.