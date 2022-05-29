أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-5-2022 في مصر

شهدت أسعار الدواجن تراجع في كافة المعروض في السوق المحلي بسبب زيادة المعروض واقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، حيث يرتفع الطلب على اللحوم الحمراء.

وللباحثين عن أسعار المنتجات الغذائية، تعرض بوابة «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم في السوق المحلي، إضافة إلي أسعار السمان والبط والرومي والكتاكيت، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

تنوعت مشتقات الدواجن البيضاء المعروضة في سلاسل المحلات التجارية الكبرى، وجاءت أسعار الأصناف كالآتي:

دجاجة كاملة وزن كيلو جرام ، ما بين 77 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، حسب الوزت والتغليف والشركة المصنعة.

صدور دجاج بالعظم 60 جنيها.

طبق أجنحة تراوح ما بين 35 إلي 55 جنيهًا.

سعر طبق كبد وقوانص نحو 82 جنيهًا.

طبق كبدة فراخ بسعر ما بين 67 إلي 97 جنيها.

سعر طبق فلية دجاج تراوح سعر الكيلو جرام ما بين 140 إلى 170 جنيهًا.

شاورما دجاج بسعر 111 جنيهًا.

برجر دجاج بنحو 100 جنيه.

كفتة فراخ بسعر 94 جنيها.

لانشون فراخ وزن كيلو بسعر 110 جنيها.

الشيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 110 إلى 140 جنيهًا.

طبق دبابيس دجاج تراوح سعره ما بين 60 إلى 70 جنيه للكيلو.

طبق أوراك تراوح ما بين 55 إلى 100 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أما أسعار الكتاكيت فسجلت اليوم في السوق المحلي، ما بين 3 إلى 9 جنيهات، حسب تكلفة النقل، ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3 جنيهات، والساسو عمر يوم 3 جنيهات، والفيومي 5 جنيهات، الابيض عمر يوم 9 جنيهات.

أسعار السمان اليوم

ويتواجد جوز السمان في المحلات التجارية الكبرى بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتنوعت أنواع البط في السوق المحليحيث سجلت البطة الكاملة مدبوحة ومعبأة وزن 2800 جرام بسعر 140 إلي 233 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

استقرت أسعار الديوك الرومي، ووصل الفرخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم نحو 13 جنيهًا، بينما الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها.