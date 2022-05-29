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محمود مسلم

المالية تصدر قرارين بشأن الممولين والإقرارات الضريبية

كتب:

محمد مجدي
02:15 م | الأحد 29 مايو 2022
الدكتور محمد معيط - وزير المالية

الدكتور محمد معيط - وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 233 لسنة 2022، بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة الإقرارات الضريبية.

مصلحة الضرائب المصرية

كما أصدر وزير المالية، القرار رقم 230 لسنة 2022، بإلزام الممولين والمكلفين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن الخدمات والسلع المبيعة للمستهلك النهائي وفقا للمراحل الزمنية والشرائح المحددة.

ونشر الجدول المنشور في الوقائع المصرية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.