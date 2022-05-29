المالية تصدر قرارين بشأن الممولين والإقرارات الضريبية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 233 لسنة 2022، بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة الإقرارات الضريبية.

مصلحة الضرائب المصرية

كما أصدر وزير المالية، القرار رقم 230 لسنة 2022، بإلزام الممولين والمكلفين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن الخدمات والسلع المبيعة للمستهلك النهائي وفقا للمراحل الزمنية والشرائح المحددة.

ونشر الجدول المنشور في الوقائع المصرية.