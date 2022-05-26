«نقل النواب» توافق على موازنة هيئة قناة السويس وتكرم أسامة ربيع

أعلنت لجنة النقل والمواصلات، في مجلس النواب، اليوم، موافقتها على مشروع مشروع موازنه الهيئة العامه لقناة السويس عن السنة المالية 2022/2023، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وعلاء عابد، رئيس اللجنة.

تكريم الفريق أسامة ربيع

وحرصت اللجنة على تكريم رئيس هيئة قناة السويس ، على جهوده في العمل خلال الفترة الماضية، وقيادة العمل من خلال خلال منظومة عمل وطنية ومتدربة، ولديها خبرة وكفاءة كبيرة.

عابد: «ربيع» حول المحنة إلى محنة

ومن جانبة قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الفريق أسامة ربيع استطاع تحويل المحنة لمنحة، وواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية منذ جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على الملاحة الدولية ومنها قناة السويس.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن الجهود التي بُذلت لاحتواء أزمة فيروس كورونا، موضحًا: خلال أزمة كورونا جاءت مركب كوستا الإيطالي، وكان على متنها نحو 62 حالة مصابة بفيروس كورونا من مياه الخليج، لكننا تمكنا من التعامل مع الأمر.

وأوضح أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس يستهدف توسعة وتعميق المجرى الملاحي لاستيعاب أجيال جديدة من السفن، بطول 40 كيلو مترًا يمتد من الكيلو 122 حتى الكيلو 162.

وقال: إن لشعب المصري وراء نجاح مشروع قناة السويس الجديدة، بعد أن نجح في جمع 64 مليار جنيه، خلال أيام، للمساهمة في بناء مشروع قومي عملاق، واصفا الأمر بـ«الالتفاف الشعبي خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي».