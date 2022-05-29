تفاصيل تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بقتل ابن طليقته في سوهاج إلى بعد غد

قررت محكمة جنايات سوهاج ظهر اليوم الأحد في أولى جلساتها المنظورة أمام الدائرة العاشرة محاكمة طبيب الأمراض النفسية والعصبية، المتهم باقتحام معمل تحاليل طبية ملكا لزوجته أخصائية التحاليل، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

قرار التأجيل وتفاصيل الاعتداء

بحسب التحريات اعتدى الطبيب على الزوجة بسلاح أبيض «سكين»، هي وطفليها وكيميائي يعمل معها بالمعمل حيث أصابها بجرح قطعي بالرقبة، بينما أصيب نجلها الأكبر بطعنات نافذة لقى مصرعه على إثرها، وأصيب نجلها الصغير بعده خدوش حيث استطاعت حمايته وتلقي الطعنات عوضا عنه، وأصيب الكيميائي بجرح ذبحي بالرقبة.

أجلت المحكمة القضية لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 31 من شهر مايو الجاري؛ وذلك لسماع المرافعة.

تشكيل هيئة المحكمة وإصدار القرار

وقد صدر القرار برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت محمد، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة والإخطار الأمني

ترجع أحداث الواقعة إلى بداية 2022 عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بناحية زاوية أبو الفضل بمنطقة الشهيد، باعتداء طبيب مخ وأعصاب وأخصائي نفسي، على طليقته، بمقر عملها بأحد المعامل الطبية، وإصابة كل من المدعوة «أمل ج.ع.ا» 29 عامًا، أخصائية تحاليل، «طليقة المتهم» مصابة بجرح قطعي بالرقبة من الخلف بعمق 5 سم وطعنة أخرى بالكتف الأيسر وقطع بشريان اليد اليُمنى، ونجلها «محمد.و.م»، 7 أعوام، جثة هامدة إثر طعنة بالبطن، و«مازن. م. ر» 32 عامًا، أخصائي تحاليل تلاحظ وجوده بمكان الحادث، مُصاب بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 10 سم.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

تم ضبط المتهم بقتل ابن زوجتة في الواقعة، وقد تحرر بذلك المحضر بذلك ثم تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت قرارها المتقدم.