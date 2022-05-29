محافظ مطروح يفتتح دورة تنمية مهارات العاملين في الشؤون المالية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فعاليات ورشة التوعية التي نظمتها وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية تحت عنوان "الأطر العامة لقانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022، بحضور أشرف غلاب مدير المديرية المالية بمطروح ومسؤولي الإدارات المالية بجميع الجهات الحكومية بالمحافظة ويحاضر بالورشة فيها أيمن العريان مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية.

رفع مستوى العاملين بالوحدات المالية

وأكد محافظ مطروح خلال فعاليات الورشة، اليوم الأحد، على أهمية التدريب وحرصه على التواجد خلال الورشة والاستفادة منها لجميع المختصين ومن يعمل بالشؤون والسياسات المالية بالمحافظة مع أهمية اللائحة التنفيذية في وضع التفاصيل الخاصة بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وإبداء الآراء مع تمنياته بالخروج بآراء ومقترحات خاصة باللائحة وملامحها العامة مع تثمين دور المسؤولين الماليين بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية وللمديرية المالية بمطروح على جهود الوزارة المستمر في التدريب والتعريف بالقانون مع أهميته في رفع الكفاءة لدى العاملين بالوحدات والشؤون المالية والوقوف على كل مستحدث من قوانين جديدة وتوحيد المفهوم لدى كل الجهات العاملة مع التأكيد على فتح ورش العمل للتدريب لجميع الجهات الحكومية المعنية واستغلال القاعات للإلمام بالقوانين واللوائح والكتب الدورية.

نشر الوعي بالقوانين المالية

ونقل أشرف غلاب مدير المديرية المالية بمطروح في كلمته تحيات وزير المالية لمحافظ مطروح والحضور الكريم، ولفت أنه جرى عقد عدد من الورش من أجل نشر الوعى لدى الجهات الإدارية حول القوانين والقرارات المالية والمتغيرات النوعية في التشريعات والقوانين المالية، مع إتاحة كافة المعلومات حول قانون المالية الموحد، وإكساب العاملين التدريب اللازم لكيفية تطبيق هذه القوانين التي تتيح مزيد من الشفافية والدقة والنزاهة مع دراسة جميع المقترحات والتوصيات وإرسالها للجنة المقترحات الخاصة بالقانون بوزارة المالية.

وأضاف أنه يتم استغلال قاعات المديرية والاستفادة منها لعقد عدد من الورش كقانون التعاقدات الحكومية وقانون الضرائب وغيرها وذلك استمرارًا لخطة التأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية والتعرف على الآليات الحديثة في القطاع المالي.