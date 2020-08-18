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عبد العال لوزير المالية: بتاخدوا القانون وتمشوا والنواب يتلقوا الطلقات

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محمد يوسف
07:10 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب لوزير المالية الدكتور محمد معيط :" الحكومة بتاخذ القانون بعد ما يخلص وتمشي والنواب هم من يتلقوا الطلقات ،نحن من نعمل في الشارع ونواجه المواطنين ولكن نحن نقدر الظروف التي تمر بها البلاد والاصلاح الاقتصادي والتحول الذي تمر به ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة بعض القوانين الاقتصادية حيث اقر اليوم مجلس النواب اكثر من 15 مشروع قانون نهائيا

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