انصراف مرتكب جريمة الحي الأوروبي بعد تمثيل جريمته بفيلا الشيخ زايد

انصرف فريق من النيابة العامة برفقة مرتكب مذبحة مزرعة الريف الأوربي منذ قليل، من مسرح الجريمة، في إحدى مزارع الشيخ زايد، بعد تمثيل الجريمة البشعة المتهم بارتكابها قبل 4 أيام، وذلك بعد اعترافه بارتكاب الواقعة، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم عشيقته.

المتهم: كنت متجوز البنت الكبيرة

وكشف المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي بالشيخ زايد، عن تفاصيل جديدة خلال استجوابه أمام فريق البحث الجنائي، موضحًا: «كنت متجوز الكبيرة على السنة، يعني قريت أنا وهي الفاتحة دون علم والدها عشان لما اتقدمت رفضني، وحصل بينا علاقة، وأختها الصغيرة شافتنا في وضع مخل أثناء المعاشرة»

مشاهدة الشقيقة الصغرى لشقيقتها في وضع مخل

وأضاف المتهم ويبلغ صاحب الـ50 عاما، خلال حديثه أمام فريق البحث الجنائي الذي أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنّه ألح على الأخت الصغيرة كي لا تخبر والدها وأسرتها بعلاقته بشقيقتها الكبيرة فوافقت.

اعترافات المتهم أمام المباحث الجنائية

وتابع المتهم اعترافاته امام فريق البحث الجنائي، أنه كان يشتري الأقراص المنومة ويضعها في الشاي للفتاة الصغيرة، كي لا تشاهده وشقيقتها، موضحا: «آخر مرة دخلت علينا البنت الصغيرة، ولما شافتنا طلبت منها ما تحكيش لأبوها، أول ما أبوها جه حكت له، هجم عليا بالسكينة والبنت الصغيرة قعدت تضرب فيا، ومسكت السكين من أبوها وضربته، وخدتها منه وقتلته وضربت الباقي كلهم، حتى حبيبتي، عشان قتلت أبوها، وخفت تفضحني وهربت على سوهاج».

وكشف المتهم عن أنّه كان تحت تأثير المخدرات وقت ارتكابه الجريمة، وأنّها المرة الوحيدة التي تعاطى فيها، وهرب بعدها إلى سوهاج.