«اعتداء فتاة الرياض».. فيديو يثير غضب السعوديين والشرطة تحقق في الواقعة

أثار مقطع فيديو متدوال على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «اعتداء فتاة الرياض»، غضباً وجدلاً واسعاً خاصة بين الشباب السعوديين، حيث يُظهر مقطع الفيديو فتاة وهي تتنمر على صديقتها التي تجلس أمامها في مكان مفتوح، ثم توجه لها الضربات المتلاحقة من الخلف وسط ضحك العديد من الفتيات المتواجدات دون أن تتدخل إحداهن لحماية الفتاة التي تبدو في مرحلة سنية تتراوح ما بين 12 و14 عاماً.

الشرطة السعودية تتخد إجراءات قانونية في اعتداء فتاة الرياض

وتداول عدد من النشطاء والشباب السعوديين، مقطع فيديو «اعتداء فتاة الرياض»، على موقع التغريدات « تويتر» مطالبين السلطات السعودية بضرورة التدخل ومحاسبة الفتاة المعتدية على زميلتها حتى تكون عبرة لغيرها.

كما تداول البعض مقطعاً آخر لاعتداء فتاة الرياض على نفس زميلتها بعدما طرحتها أرضاً وقامت بتسديد الركلات إليها وقام عدد من أصحابها بمساعدتها في ذلك الأمر، دون تدخل أياً منهن في محاولة انقاذ الفتاة التي لم تتمكن من حماية نفسها.

وطالب أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين، بضرورة محاسبة الفتاة مع إخضاعها للتقييم والعلاج النفسي، ومحاولة معرفة السبب الذي دفعها غلى توجيه الأذي إلى زميلتها، التي اكتفت بمغادرة المكان دون مقاومة.

نشطاء سعوديون يطالبون بمحاسبة الفتاة

وبعد انتشار واسع لوسم دشنه الشباب السعودي تحت عنوان «فتاة تعنف صديقتها»، أعلنت القيادة العامة للشرطة السعودية، تحديد هوية الفتاة المعتدية، لافتة إلى أنها بالفعل اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوص واقعة اعتداء فتاة الرياض.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، إن السلطات حددت الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو وهي تعتدي على فتاة أخرى في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كما قام عدد من النشطاء، بتدشين رسوم وصور هزلية للفتاة التي قامت بالاعتداء، مطالبين بضرورة خضوعها للعلاج النفسي، وتقديم المشورة النفسية لها، معلنين تضامنهم مع الفتاة التي تعرضت للاعتداء ولم تتمكن من حماية نفسها.