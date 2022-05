«اعتداء فتاة الرياض».. فيديو يثير غضب السعوديين والشرطة تحقق في الواقعة

أثار مقطع فيديو متدوال على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «اعتداء فتاة الرياض»، غضباً وجدلاً واسعاً خاصة بين الشباب السعوديين، حيث يُظهر مقطع الفيديو فتاة وهي تتنمر على صديقتها التي تجلس أمامها في مكان مفتوح، ثم توجه لها الضربات المتلاحقة من الخلف وسط ضحك العديد من الفتيات المتواجدات دون أن تتدخل إحداهن لحماية الفتاة التي تبدو في مرحلة سنية تتراوح ما بين 12 و14 عاماً.

وتداول عدد من النشطاء والشباب السعوديين، مقطع فيديو «اعتداء فتاة الرياض»، على موقع التغريدات « تويتر» مطالبين السلطات السعودية بضرورة التدخل ومحاسبة الفتاة المعتدية على زميلتها حتى تكون عبرة لغيرها.

كما تداول البعض مقطعاً آخر لاعتداء فتاة الرياض على نفس زميلتها بعدما طرحتها أرضاً وقامت بتسديد الركلات إليها وقام عدد من أصحابها بمساعدتها في ذلك الأمر، دون تدخل أياً منهن في محاولة انقاذ الفتاة التي لم تتمكن من حماية نفسها.

A girl assaults her friend..

