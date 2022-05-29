موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

تواصل لجنة النظام والمراقبة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أعمال تصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بامتحانات الصف الثالث الاعدادي «الشهادة الإعدادية» في مختلف المواد الدراسية، وسط توقعات بإعلان النتيجة قبل نهاية الأسبوع المقبل، وسط توجيهات بالدقة في اعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وانتهى قرابة 66 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي من امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف منتصف الأسبوع الماضي، وسط شكاوى من وجود بعض الأجزاء الصعبة في امتحانات بعض المواد الدراسية منها الهندسة والجبر.

انتظام اعمال تصحيح

من جانبه قال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، «إن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، بمختلف المواد الدراسية في ظل توجيهات مستمرة بالدقة في الرصد والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالكنترول».

تعليم بني سويف: توجيهات لأعضاء كنترول الإعدادية بالدقة في التصحيح والرصد

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن هناك توجيهات وتعليمات بتحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال، وتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب، تمهيدا لاعتماد النتيجة وإعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جانبه كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتوفير سبل الراحة والتهوية، لأعضاء لجنة الكنترول والتصحيح بالشهادة الإعدادية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.