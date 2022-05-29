«القومي لذوي الإعاقة»: بطاقة الخدمات المتكاملة بوابة الحصول على الخدمات

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس أعماله غير ننفيذية، بمعنى أنه يهتم بالاختصاصات الأصيلة مثل التوعية المجتمعية، ورسم سياسات، وعمل مشروعات تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بناءا على اتفاقية دولية تم التوقيع عليها مع الأمم المتحدة، موضحة أنه جار الآن محاولات تفعيل قانون ذوي الإعاقة، وهو قانون من ضمن أهدافه وبنوده، دور المجلس بتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.

توعية المجتمع بضرورة الكشف المبكر واكتشاف الإعاقة

أضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين على شاشة «dmc»، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يقوم بتوعية المجتمع بضرورة الكشف المبكر واكتشاف الإعاقة بأنواعها بشكل مبكر، لأن بعض منها يمكن معالجته إذا تم اكتشافه مبكرا، موضحة أن قانون ذوي الإعاقة، قانون مهم جدا، وبنوده كثيرة، وجار العمل على تفعيلها بناءا على جهود كبيرة يقوم بها المجلس بالتعاون مع الوزارات، وذلك لأن القانون ليس مجرد قرارات، لذلك يجب تحويل هذا القانون لقرارات وزارية بجميع مناحي الحياة، خصوصا أن الشخص الذي لديه إعاقة شخص طبيعي جدا بالمجتمع، ومن حقه الحصول على كل حقوقه والخدمات بمساواة مع غيره.

المجلس جهة تنسيقية ورقابية وتعمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة

وشرحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس جهة تنسيقية ورقابية وتعمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أبرز الاقتراحات كانت بطاقة الخدمات المتكاملة، فهي البوابة التي تؤدي للحصول على الخدمات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فهذه الطاقة بمثابة إثبات للإعاقة، وهي بطاقة مميكنة تتيح للشخص الحصول على خدمات يكفلها له القانون مثل خدمات الحماية الاجتماعية.