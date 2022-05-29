برلماني يطالب برفع الكفاءة الإنتاجية لتأمين احتياطات مصر للمستقبل وللأجيال المقبلة

قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مصر لديها من المقومات ما يؤهلها لزيادة صادراتها الزراعية وتحقيق النسبة التي أعلنت الحكومة عن استهدافها خلال العام المقبل والمتمثل فيه 3.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية أخذت في الارتفاع خلال الفترة الأخيرة بفضل اهتمام القيادة السياسية والحوافز التي قدمتها مصر للقطاع والمشاريع التي تم إطلاقها مثل توشكى الخير ومستقبل مصر.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية أمر ضروري

وأضاف «أبو الفتوح»، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية أمر ضروري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، خاصة بالنسبة لمحصول القمح والذي تستهدف الدولة زيادة الاكتفاء الذاتي منه بنسبة 65% خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة أظهرت مدى الحاجة إلى ضرورة مضاعفة الإنتاجية من ذلك المحصول الاستراتيجي.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة التوسع من المشروعات الزراعية ورفع الكفاءة الإنتاجية، وذلك من أجل تأمين احتياطات مصر للمستقبل وللأجيال القادمة على مر السنوات، موضحًا أن ما حدث في مصر من استصلاح الأراضي خلال الآونة الأخيرة حقق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.

زيادة إنتاجية الفدان الواحد تحتاج إلى رفع كفاءة استخدام المياه

ولفت «أبو الفتوح»، إلى أن زيادة إنتاجية الفدان الواحد بنسبة تتراوح من 50% إلى 20% يحتاج إلى رفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول إلى الري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر، إلى جانب رفع كفاءة البذور.